Donaueschingen Entwicklungskonzept 2030 debattiert

Von der Idee, für die professionell moderierten Workshops 3000 Euro an Geld aus dem Haushalt einzustellen, verspricht sich Karin Fricker eine höhere Effektivität. So sahen es auch die anderen Ortschaftsräte, die das Thema der Bereitschaft zur Veränderung in den nächsten Tagesordnungspunkt übernahmen.

Dieser beschäftigte sich mit dem Thema, wie die Veranstaltungen und neue Sicherheitsvorschriften mit den zukünftigen Forderungen an eine sanierte Sport- und Festhalle in Einklang gebracht werden können. Feucht sprach von einem räumlichen Veranstaltungskonzept, das neben der notwendigen Umsetzung von Maßnahmen an der Halle auch den Bedarf an Veranstaltungsorten in die Überlegungen einbeziehen sollte.

"Was kommt auf uns zu? Ist es nicht sinnvoller, sich auf die tatsächliche benötigte Anzahl an Räumlichkeiten zu konzentrieren?", sah er die Diskussionen in direktem Zusammenhang mit dem Entwicklungskonzept 2030. "Die Halle ist ein Dauerthema, die Sanierungen verschlingen seit Jahren jede Menge Geld. Ist es nicht sinnvoller, sich Gedanken über einen Neubau zu machen?", fragte sich Siegfried Wolf. Einstimmig votierte der Rat dafür, ein Gebäude- und Modernisierungskonzept für die Festhalle zu erstellen.

Weitere Wünsche für den Haushalt 2019 sind Beträge für den Bau eines drei Meter breiten Rad- und Gehwegs entlang der Kreisstraße K 5756 und Hüfinger Straße, die Erwerbs- und Erschließungskosten für ein neues, 12 000 Quadratmeter großes Neubaugebiet sowie für den Ausbau der Donaustraße.