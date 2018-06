Donaueschingen Enttäuschung überwiegt beim Public Viewing in den Kneipen

Traurige und entgeisterte Gesichter prägten nicht nur im Außenbereich des Irish Pub, wo unser Bild entstand, die Szenerie nach dem Auftaktspiel gegen Mexiko, das die Löw-Elf mit 0:1 verlor. Trotz der großen Enttäuschung hat die deutsche Mannschaft immer noch Chancen auf das Achtelfinale.

Am Samstagabend steht das Spiel gegen Schweden an und am Mittwoch, 27. Juni, ist nach der Partie gegen Südkorea klar, ob der Weltmeister von 2014 frühzeitig die Koffer packen muss.