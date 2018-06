Donaueschingen Engagierte und tiefgehende Diskussion

Das Thema des jüngsten Anstöße-Abends geht alle an: Wie kann man in Würde alt werden? Unter den rund 60 Besuchern waren die unter 60-Jährigen in der Minderheit.

Donaueschingen. Das Podium war unter der Leitung von Pfarrerin Dagmar Kreider ideal besetzt. Die Gerontologin Cornelia Kricheldorff, katholische Fachhochschule Freiburg, brachte in ihrem Statement das Problem schlüssig auf den Punkt: Zum würdevollen Altwerden gehören stimmige soziale Bezüge, ein gewohntes soziales Umfeld sowie Autonomie auch im Alter.

Ingeborg Kettern zeigte in ihrem Erfahrungsbericht über das Projekt Palette, wie mühevoll es bei den Gemeinschaftsprojekten ist, die Idee gemeinschaftlichen Wohnens in die Realität umzusetzen, was zum Glück bei der Palette möglich sein wird. Günther Joos sieht es als Arzt als seine selbstverständliche Pflicht, die Menschen in ihrem Willen, Ort und Gestaltung des Lebensabends selbst zu bestimmen, zu unterstützen. Er sieht sich als Ratgeber und Helfer des alternden Menschen, aber auch, gerade wegen der großen Möglichkeiten der Medizin, zwangsweise immer mehr als Mangelverwalter eines Teils des Gesundheitssystems.