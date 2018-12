Donaueschingen Engagierte stehen am Rand ihrer Belastbarkeit

Wie das Gottesdienstangebot langfristig aussehen wird, dazu braucht es offensichtlich noch Erprobungszeit. Vorerst gelte es, "für die Menschen da zu sein, die jetzt da sind", sagt Pfarrer Erich Loks im Blick auf demografische und gesellschaftliche Entwicklungen. Seit der Einrichtung der Seelsorgeeinheit 2015 habe man sich besser kennengelernt, sagt Loks, und eine große Offenheit unter den acht Pfarreien entwickelt. Erst wenn es tatsächlich notwendig sei, müsse man über die Reduzierung von Gottesdiensten entscheiden.

Wenn die Gebäudekonzeption der Seelsorgeeinheit mit rund 11 000 Gemeindegliedern und 100 Beschäftigten steht, können neue Baumaßnahmen in Angriff genommen werden. Dazu müsse vor dem Hintergrund der Pastoralkonzeption geklärt werden, was finanzielle Last ist und was abgestoßen werden müsse, informierte Pfarrer Loks aus dem Stiftungsrat.

Am zweiten Advent, 9. Dezember, startet die Krippenausstellung der katholischen Frauen im Mariensaal. Am dritten Advent, 16. Dezember, findet um 16 Uhr in der Gnadentalkapelle ein Adventsliedersingen statt und um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Blasius in Aasen der traditionelle ökumenische Adventsgottesdienst. Die nächste Sitzung des Pfarrgemeinderates findet am 6. Februar um 19.30 Uhr im Mariensaal statt.