Donaueschingen Elferrat und Hexen treten zu Kochduell an

Donaueschingen. (gvo). Bereits zum vierten Mal lädt "Genuss pur – on tour" von Regina Rieger Messen und Marketing aus Rastatt nach Donaueschingen ein. Nach dem guten Publikumsecho in der Vergangenheit dürfte auch die neue Messe am Samstag, 24. Februar, und am Sonntag, 25. Februar, mit einer Vielzahl an kulinarischen Köstlichkeiten, gesunden Nahrungsmitteln sowie erlesenen und schönen Accessoires bei den Besuchern punkten.