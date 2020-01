Donaueschingen Eisfläche bisher nur ein Mal zum Schlittschuhlaufen freigegeben

Am Montag nun ist die Fläche bei Tagestemperaturen von ein paar Grad über Null wieder gesperrt. Am Rand quillt bei Druck Wasser übers Eis. Keine Einladung, sich auf eigene Gefahr auf den 50 bis 80 Zentimeter tiefen künstlichen See zu begeben. "Bleibt das Wetter diese Woche so, verlieren wir wieder drei bis vier Zentimeter", prognostiziert Dreher. Kommt Regen, sei das noch schlechter. Schneie es und der Schnee bleibt auf dem Eis liegen, sei das vermutlich das Ende des diesjährigen Schlittschuhvergnügens. "Denn Schnee isoliert und verhindert den Eisaufbau von oben", erklärt der frühere Vorsitzende der Eisstockschützen.

Im vergangenen Winter durften sich die Schlittschuhfreunde gerade mal über drei Eistage freuen, in diesem Jahr ist eine Fortsetzung offen. "Sicher hängt das mit dem Klimawandel zusammen", erinnert sich Dreher rund 20 Jahre zurück, als man noch von einer richtigen Schlittschuhsaison auf der Eiswiese sprechen konnte. Die Entwicklung trifft auch die Eisstockschützen. "Schon im vergangenen Winter konnten wir keinen Wettbewerb auf dem Eis austragen", sagt Dreher.

Dem hohen Aufwand stehe in den vergangenen Jahren kein zufriedenstellendes Ergebnis gegenüber, räumt Dreher ein. "Aber wir stehen treu zur Vereinbarung mit der Stadt." Die Stadt Donaueschingen habe die Donaueschinger Eisstockschützen-Gesellschaft "Eiswiese" für die ständige Kontrolle der Eisdecke, Absperrungen und Pflege der Eiswiese vertraglich verpflichtet, sagt Stadtsprecherin Beatrix Grüninger. Zum Bereich Absperrung zähle auch, dass der Verein Hinweisschilder bei gesperrter Eiswiese aufstellt.

Das stellt einen weitaus geringeren Aufwand dar, als die Herstellung einer ebenen und durchgängig starken Eisdecke. Wilfried Dreher kontrolliert, zeitweise mehrmals täglich, den Einlauf und die beiden Ausläufe am jenseitigen Ufer. Würde man die Eiswiese einfach volllaufen lassen, entstünden wegen der wechselnden Wasserstände unter einer Eisschicht Hohlräume. Das Eis wölbt sich auf, wird uneben und lässt keinen Freizeitsport zu. "Für einen kontinuierlichen Eisaufbau muss das fließende Wasser direkt an die Unterkante der Eisdecke anschließen", erklärt Dreher. Und den Zufluss braucht es. Ohne Zufuhr würde der Wasserstand auf der Eiswiese, ein künstliches Gewässer ohne abgedichteten Boden, jeden Tag um zehn Zentimeter sinken.

Tagaktuelle Infos online

Wilfried Dreher misst täglich die Stärke der Eisschicht auf der Eiswiese. Wird die Sollmarke von zehn Zentimetern Eisstärke erreicht, geben die Eisstockschützen die Freizeitfläche zur Nutzung frei. Unter www.eisstockschuetzen-donaueschingen.de oder auf der Facebookseite des Vereins gibt es tagaktuelle Infos. Gleiches gilt für die Homepage der Stadt Donaueschingen. Gegenwärtig informiert der Verein auf der Startseite, dass die Eiswiese noch gesperrt ist, weil Einbruchgefahr besteht. Wer trotzdem Schlittschuh läuft, mache dies auf eigene Gefahr, sagt Stadtsprecherin Beatrix Grüninger. Die Haftung durch die Stadt sei vertraglich ausgeschlossen. Die Eissstockschützen haften nur dann, wenn die Eiswiese für den Wintersport freigegeben ist und sich die Schlittschuhläufer innerhalb der freigegebenen Zonen bewegen. Wenn Steine, Äste und ganze Bretter auf dem Eis liegen, weiß Wilfried Dreher: "Da hat mal wieder jemand getestet, wie dick das Eis ist." Dies sei ärgerlich und gefährlich sowohl für Sportler als auch für Schneeräumer. Am Sonntag hätte es beinahe einen Maschinenschaden gegeben.