Donaueschingen Einwohnerzahl steigt auf mehr als 1300 Bürger

Die Einwohnerzahl wuchs von 1254 Bürgern am Jahresanfang auf 1306 Ende November 2018. Zehn Todesfälle hatte Aasen zu beklagen, und Freude gab es über 13 Geburten.

Ausblick auf 2019

Viel vor hat man in Aasen im neuen Jahr: Die Erschließung von fünf neuen Bauplätzen an der Käppelestraße, Investitionen für Straßenbau, Wasser und Abwasser von 385 000 Euro, und der Bau eines Rad-Gehwegs von Aasen zum Hotel Öschberghof für 315 000 Euro. Für die anstehende Sanierung des Parkplatzes am Kindergarten sind für die Planung 15 000 Euro vorgesehen, und 2020 für die Umsetzung 130 000 Euro. Bei den vielen Anmeldungen ist eine Erweiterung im Gespräch. Da 2019 dafür jedoch kein Geld eingeplant sei, werde nach anderen Lösungen gesucht, so Hall. Die Investition für die Bürgerhalle belaufen sich auf 8500 Euro. Für 2020 sind für die Sanierung der Außenfassade und der Duschen 39 000 Euro vorgesehen. Neubauflächen gibt es am Unterscheibenrain. Eine Zufahrt zeichnet sich von der Grubenstraße her ab. Im Blick auf eine private Erschließung solle der Investor hier mitsprechen. Vorgesehen sind Reihen-, Einfamilien- und Doppelhäuser. Der Offenlegungsbeschluss steht am 5. Februar auf der Tagesordnung des Bauausschusses. Mittelfristig zeichnen sich Neubauflächen am Oberen Anger ab. 1,5 Hektar konnte die Stadt bereits erwerben. Ein neuer Flächennutzungsplan für die Jahre 2020 bis 2035 soll diese Flächen entsprechend aufnehmen. Im Ortskern gibt es zwei private Großprojekte und ein weiteres im Gewerbegebiet. Mit diesen Perspektiven sieht Hall die Ortschaft für die nächsten Jahre gut aufgestellt.

Der sehr gut besuchte Workshop der Zukunftswerkstatt im Dezember hat Vorstellungen und Wünsche der Einwohner für die Zukunft der Ortschaft deutlich gemacht. Schwerpunkte sind die Entwicklung der Infrastruktur, die Gestaltung des Lebens und Wohnens, der Erhalt von Grundschule und Kindergarten und die Freizeitgestaltungsangebote im Ort. Dazu sollen "kleine Schritte zum besseren Leben in Aasen" demnächst in offenen Fachgruppen auf den Weg gebracht werden, zu denen Hall ausdrücklich einlädt.

Bürgerfragen

Unterstrichen wurde die Wichtigkeit ausreichender Kindergartenplätze. Harsche Kritik gab es an der Einbahnstraßenregelung für die Fürstenbergstraße. Immer noch verärgert zeigt man sich in Aasen über die Geschwindigkeitsbegrenzung an der alten B 27 auf 50 Kilometer pro Stunde. Probleme macht die Handhabung der Lautsprecheranlage in der Bürgerhalle.

Für die anstehenden Kommunalwahlen am 26. Mai zeichnet sich für den Aasener Ortschaftsrat erstmals eine Einheitsliste ab. Nach der neuen Regelung können doppelt so viele Kandidaten antreten, wie das Gremium Sitze zählt. In Aasen sind das zehn und dementsprechend 20 Kandidaten. Da einige ältere Ortschaftsräte nicht mehr antreten werden, böten sich Chancen für neue junge Leute, so Ortsvorsteher Horst Hall.