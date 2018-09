Donaueschingen Einstieg in die modernen Medien

Donaueschingen. Die Kunstschule Donaueschingen startet mit neuen Dozenten und anderen Angeboten in das Schuljahr. Das berichtet die Schule in einer Pressemitteilung. Im Bereich Kinder und Jugendliche geht es gleich los mit dem Eltern-Kind-Kurs "Bunt durchs Jahr" unter Leitung von Nicole Salameh, in dem mit unterschiedlichen Materialien und Techniken gearbeitet wird, angeregt durch die Farbenwelt der Natur und der verschiedenen Jahreszeiten.