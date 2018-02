Donaueschingen Einst Profischmiede, jetzt Problemfall

Vor allem unter Trainer Dieter Rinke feierte der Verein in den neunziger Jahren Erfolge, die weit über die baden-württembergischen Landesgrenzen hinaus für Aufsehen sorgten. So beschäftigten sich gleich mehrere rheinische Medien mit dem FVD, als dieser dem 1. FC Köln 1996 als Erstrundengegner im DFB-Pokal zugelost wurde. Weit über 5000 Zuschauer ließen sich die Partie im Anton Mall-Stadion nicht entgehen. Wegen des großen Andrangs und dem bundesweiten Interesse wurden sogar einmalig zusätzliche Stahlrohrtribünen hinter den Toren aufgestellt.

Dem Grüninger Günter Limberger war es vergönnt, gegen den damaligen deutschen Nationalschlussmann Bodo Illgner bei der achtbaren 1:3-Niederlage den einzigen DFB-Pokaltreffer der FVD-Historie zu erzielen. Dem langjährigen Torjäger und Kapitän wurde eine Profikarriere zugetraut. Vor dem Köln-Spiel hatte der SWR sogar eine Homestory gedreht. Doch Limberger setzte auf die berufliche Perspektive und ist heute ein angesehener Architekt.

Nicht zuletzt wegen der vielen Spiele gegen Bundesligisten, der FVD profitierte natürlich von deren Trainingslagern im Öschberghof, hatte der Verein auch durch Zusatzeinnahmen eine ausgezeichnete Perspektive.

Doch daraus wurde nichts. Häufig wechselnde Funktionäre, Abgänge von etablierten Spielern, kaum Eigengewächse, die den Sprung von der eigenen Jugend in die erste Mannschaft schafften, und wohl auch zu hohe Ablösesummen für neue Spieler sorgten dafür, dass vor sechs Jahren der Niedergang begann. 2012 wurde die erste Mannschaft aus der Verbandsliga abgemeldet. Dem Neuanfang in der Landesliga mit Platz zehn folgte zwölf Monate später der Abstieg in die Bezirksliga. Mitten in der Saison 2015/16 gab es auch dafür keine spielfähige Mannschaft mehr. Wieder folgte der Rückzug und seither bestritt der FVD kein Punktspiel mehr.

Mit dem sportlichen Niedergang verdeutlichte sich zudem immer mehr eine Führungsschwäche. Zwischen 2010 und 2015 blieb die Position des ersten Vorsitzenden vakant. Interimsmäßig wurde der Verein zwar weiterhin geführt, doch erst 2015 bot sich mit Joachim Hall wieder ein Mann für den Vorsitz an, der auch gewählt wurde. Mit im Gepäck ein neuer Kassenchef und ein Spielausschussvorsitzender.

Die große Aufbruchstimmung war jedoch nur von kurzer Dauer. Hohe Verbindlichkeiten und keine Spieler für eine konkurrenzfähige Mannschaft ließen den FV Donaueschingen nicht mehr auf die Beine kommen. Das leise und langsame Sterben des Fußballvereins gewann an Fahrt. Das einstige sportliche Aushängeschild der Baar verschwand aus der Öffentlichkeit.

Fortan beschäftigten sich andere Institutionen mit dem Patienten FVD. Ende Juli 2017 stellte die Stadt Donaueschingen einen Antrag auf Insolvenz beim Insolvenzgericht in Villingen, da der Verein bei der Stadt noch Außenstände hat. Diese belaufen sich offenbar auf einen hohen vierstelligen oder niedrigen fünfstelligen Betrag.

"Das Problem ist", sagt Donaueschingens Oberbürgermeister Erik Pauly, "dass aktuell der gewählte Vorstand und der Vorsitzende nicht greifbar sind. Wir haben diesbezüglich einen Anwalt beauftragt, der jedoch auch nicht vorankommt." Im Juli 2015 gab es letztmals eine Mitgliederversammlung. Joachim Hall wurde als Vorsitzender gewählt. Wo er sich aktuell aufhält, weiß niemand.

Für den Donaueschinger OB ist der Niedergang des FVD "sehr traurig". Ob es nun zu einem Notvorstand oder ganz zur Auflösung des Vereins kommt, ist gegenwärtig offen. Die Auflösung scheint indes wohl kaum mehr aufzuhalten zu sein.