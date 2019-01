Donaueschingen Einsatzkräfte müssen 30 Mal helfen

1210 Einsatzstunden waren zu verbuchen. "Wir sind gut aufgestellt, ausgebildet und haben gutes Gerät. Auch das Zusammenspiel zwischen Alt und Jung stimmt", erklärt der Abteilungskommandant. Seine Mannschaft weist eine Altersspanne von 18 bis 63 Jahre auf. Kromer wünscht sich jedoch etwas weniger Einsätze in diesem Jahr.

Auch Gesamtkommandant Edgar Schiesel lobte das Leben in der Wehr, die Grüningen unterstützt, und von denen auch welche in der Kernstadt aushelfen. Gerd Wimmer überreichte noch einen Kohlenmonoxid-Warner und einen Rettungsrucksack, da es mitunter vorkommt, dass die Männer vor den Rettungssanitätern vor Ort eintreffen. Auch der stellvertretende Ortsvorsteher Achim Durler dankte für den Einsatz. Im Rahmen des Jahrestreffs wurde Edwin Hirt aus der Altersmannschaft für 60-jährige aktive Zugehörigkeit ausgezeichnet. Franz Schrenk ist 50 Jahre dabei. Für 45-jährige Aktivität, davon 40 Jahre auch in einem Vorstandsamt, wurde Lothar Schropp geehrt. Nach dem neuen Ehrungsgesetz wurden Mark Werner, Thomas Vogt, Armin Lohrer, Klaus Schiefelbein, Christian Günther, Martin Doser, Sebastian Merk, Claudius Ganter, Jürgen Schmid, Matthias Stobbe, Alexander Neininger, Thomas und Michael Kaltenbrunner sowie Christoph Baier geehrt. Sie sind zwischen 15 und 24 Jahren aktiv.

Zum Hauptfeuerwehrmann wurden Martin Doser, Sebastian Merk und Klaus Schiefelbein befördert. Zum Oberlöschmeister Thomas Kaltenbrunner und zum Löschmeister Christoph Baier. Kai Wasche, Simon Jäckle und Rene Kraft wurden neu aufgenommen.

Zehn Monatsproben, etliche Sonderproben, sowie eine Frühjahrs- und Herbstprobe, eine Schrottsammlung und vier Altpapiersammlungen wurden veranstaltet. Der Probenbesuch lag bei 63 Prozent. Die 26 Atemschutzträger leisteten dieses Jahr 64 Übungsstunden. Im Einsatz waren sie 13 Stunden, bilanzierte Oberlöschmeister Thomas Kaltenbrunner.

Folgende Feuerwehrmänner der Abteilung Wolterdingen haben im vergangenen Jahr erfolgreich Lehrgänge absolviert: Benedikt Demond und Andreas Müller (beide Atemschutz), Jürgen Schmid (Ausbildung Digitalfunk), Christoph Baier, Marcus Groß, Thomas Kaltenbrunner, Markus Kromer, Wolfgang Müller, Alexander Neininger und Jürgen Schmid (Drehleiterausbildung für Führungskräfte), Mark Werner (Seminar Einstieg in die Gemeindefeuerwehr), Alexander Neininger und Jürgen Schmid (LKW-Rettung), Christoph Baier (Gruppenführer) und Markus Kromer (Gewalt gegen Einsatzkräfte).