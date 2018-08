Donaueschingen Einige tausend Besucher erwartet

Donaueschingen-Aasen. Gestartet wird am Samstag um 16 Uhr mit dem gewohnten Ritual: Böllerschüsse, Fassanstich und Freibier. Dann können sich die Gäste, Radfahrer und Wanderer bis in den späten Abend und am folgenden Sonntag in den Festhüsli und Zelten vom Schützen-, Sport- Musik- und Narrenverein, bei der Landjugend, im Landfrauen-Café, bei der Feuerwehr und auf der Rathaustreppe gut gehen lassen.

Das Oldtimertreffen dürfte in diesem Jahr noch größer ausfallen als in den vergangenen Jahren. Per Flyer werden dazu Fahrer und Besitzer von Autos, Motorrädern und Traktoren der Oldtimerklasse eingeladen. Ein Dutzend Aasener Handwerker und Unternehmen sponsern das Dorffestprojekt.

Die jüngsten Dorffestbesucher und Familien mit Kindern können sich auf besondere Angebote freuen. Am Sonntag steigt um 15 Uhr der Luftballonwettbewerb, den der Kindergarten organisiert. Die Preise für drei Ballons mit den weitesten Flugstrecken werden am ersten Werktag 2019 in der öffentlichen Ortschaftsratssitzung vergeben. Dazu kommen Attraktionen wie Schminken, Karussell, Kasperletheater, Torwandschießen, Wurfbude und eine Hüpfburg. Die Kapelle vom Musikverein Aasen und die Gässlihuper sorgen am Samstag für musikalische Unterhaltung. Am Sonntag kommen drei weitere Kapellen aus der Umgebung nach Aasen.