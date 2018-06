Donaueschingen Einer unter 65 aus ganz Deutschland

Zu Mittag speisten die Blutspende-Honoratioren auf der Dachterrasse des Reichstages, nicht fehlen durfte der Ausblick aus der Reichstagskuppel über die Stadt. Urkunden und Ehrennadeln wurden am Abend durch die DRK-Präsidentin und die DRK-Botschafterin Carmen Nebel in der Orangerie des Schlosses Charlottenburg verliehen. Am Freitag ging es schon am späten Vormittag auf den Zug. Mehr als ein paar fußläufige Erkundungen in Bahnhofsnähe waren da nicht drin, sagte Thomas Gähme.

Zum Programm gehörten auch Fototermine und die Besichtigung einer mobilen Blutspendeeinrichtung am Reichstag: Zwei Fahrzeuge und ein Zelt haben dort auf Blutspender gewartet. An diesem belebten Hotspot des Hauptstadttourismus bauten die Blutspendeorganisatoren natürlich auf Laufkundschaft, sagte Gähme. Auch wenn dieses Modell für Donaueschingen kaum in Frage käme, sei der Besuch doch beeindruckend gewesen.

Seit den 1980ern aktiv

Mitte März hatte Gähme erfahren, dass er beim Blutspendertag mit von der Partie sein wird und eine Begleitperson mitnehmen darf: einer von fünf Baden-Württembergern unter den 65 Ehrengästen. Von Jugend an ist Gähme dem DRK im Allgemeinen und der Blutspende im Besonderen verbunden. "Ich war schon in den 1980ern im Roten Kreuz aktiv. Wenn Blutspenden anstanden haben wir geholfen und natürlich auch Blut gespendet." Diese selbstverständliche Doppelfunktion hielt über die Jahre. Heute kann Gähme auf 86 absolvierte Blutspenden zurückblicken, aber auch auf viele Situationen, in denen Bluttransfusionen Schlimmstes abwehren konnten. Zum Glück noch nie im persönlichen Bereich, fügte Gähme an.

Beruflich bewegen sich Vater und Tochter in einem ganz ähnlichen Umfeld. Thomas Gähme ist beim DRK-Kreisverband Donaueschingen beschäftigt und leitet die Sozial- und Verfahrensbetreuung in der Flüchtlings-Erstaufnahmeeinrichtung. Iris Gähme arbeitet in der Arztpraxis innerhalb der Donaueschinger Erstaufnahmeeinrichtung.

Der Internationale Weltblutspendertag wurde 2004 ins Leben gerufen. Er wird am 14. Juni gefeiert und erinnert mit diesem Datum an den Geburtstag von Karl Landsteiner. Der 1868 geborene Mediziner erhielt 1930 den Nobelpreis für Medizin. Er hatte das AB0-System der Blutgruppen entdeckt, das die menschlichen roten Blutkörperchen in die verschiedenen Antigen-Eigenschaften A, B und 0 sortiert. Bahnbrechend war die Erkenntnis, dass eine Bluttransfusion zwischen Personen der gleichen Gruppe nicht zur Zerstörung der Blutzellen führt, wohl aber der Austauch zwischen Personen verschiedener Gruppen. 1907 erfolgte die erste erfolgreiche Bluttransfusion. Die Schirmherrschaft zum Internationalen Weltblutspendertag wechselt jährlich. 2018 ist es Griechenland.