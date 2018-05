Donaueschingen Eine Reise durch die Musikgeschichte

Die Figuren Max und Jule haben von ihren Eltern Karten für eine Märchenaufführung bekommen. Doch wie das bei Eltern oft so ist, sind sie verhindert, und die Kinder stehen plötzlich allein vor dem alten Opernhaus. Sie hören Stimmen, und die abenteuerliche Musikreise kann beginnen. Neben den Begegnungen mit den Bienen und phantastischen Lebewesen hören sie Musik und zwar von Telemann, Beethoven über Debussy, Saint-Saens bis hin zu Kagel und Stockhausen.

Karten zum Preis von drei Euro (Kinder) und sechs Euro (Erwachsene) sind in der Tourist-Information in Donaueschingen sowie an der Konzertkasse in den Donauhallen erhältlich.

Zum klassischen und festlichen Höhepunkt der HörBa(a)r der Gesellschaft der Musikfreunde gehört am Sonntag, 6. Mai, 19 Uhr, das Konzert des Kammerorchesters Stuttgart unter der Leitung von Bogdan Bošovíc. Mit Georg Friedrich Händels Concerto grossi op. 6 Nr. 2 F-Dur und Nr. 6 g-moll und Wolfgang Amadeus Mozarts Sinfonie Es-Dur KV 16 sorgt das Ensemble für einen festlichen Abend.