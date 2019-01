Donaueschingen Eine mehr als ungewöhnliche Wahl

Donaueschingen (jak). Als jüngstem Gemeinderat oblag es GUB-Stadtrat Philipp Janosch, das Los zu ziehen: So wird am 1. März der ehemalige Bürgermeister von Aach, Severin Graf, die Nachfolge von Bürgermeister Bernhard Kaiser antreten.

Der ungewöhnliche Ausgang der Bürgermeisterwahl ist nur der Schlusspunkt hinter einer langen Geschichte. Denn lange bevor sich die Kandidaten am Dienstagabend erstmals der Öffentlichkeit präsentierten, hatte es hinter den Kulissen der Kommunalpolitik etliche Diskussionen gegeben. Grund dafür war die Bewerbung des Krefelder Kandidaten Jürgen Maas, die nach Ablauf der Bewerbungsfrist im Donaueschinger Rathaus eingegangen war. Es habe einen gewissen Reifeprozess gebraucht, bis Jürgen Maas die Entscheidung treffen konnte, sich als neuer Bürgermeister in Donaueschingen zu bewerben: "Ich habe gemeinsam mich mit meiner Frau unterhalten und wir haben viele gute und offene Gespräche geführt." Dadurch sei es zu 150 Prozent Einsatzwille gekommen, daher auch der Entschluss, zur Wahl anzutreten.

Aus rechtlicher Sicht kein Problem – zu diesem Schluss kam zumindest die Donaueschinger Verwaltung und auch die zuständige Kommunalaufsicht, das Regierungspräsidium Freiburg. Denn zum Zeitpunkt, an dem die Bewerbung dann vorgelegen habe, sei noch keine Vorauswahl getroffen worden. Ähnlich sah das auch der beschließende Ausschuss, der eigens für die Auswahl der Kandidaten gegründet worden und in dem jede Fraktion vertreten war. Dieser Ausschuss hat sich in seiner Sitzung, in der die 13 Kandidaten gesichtet und bewertet wurden, auch intensiv mit der Bewerbung von Maas beschäftigt. Nach ausgiebiger Erörterung der Argumente, die für und gegen eine Zulassung der verspäteten Bewerbung gesprochen haben, wurde abgestimmt: Einstimmig sprachen sich alle dafür aus, die Bewerbung zuzulassen. Keine der Fraktionen sah zu diesem Zeitpunkt ein Problem.