Donaueschingen Eine Komödie wie aus dem Dorfalltag

Donaueschingen-Neudingen. Gemeinsam haben sie für ihre traditionellen Theateraufführungen, die sie immer am zweiten Weihnachtsfeiertag zeigen – einmal um 14 Uhr und einmal um 19.30 Uhr – ein Stück ausgesucht, das einfach zu ihnen passt.

"Wir haben uns wie immer drei Stücke gemeinsam durchgelesen und uns dann aber ziemlich schnell für das Stück ›Die Gedächtnislücke‹ entschieden. Das Stück beschreibt so gut den Alltag eines Dorfes, wie es auch in Neudingen sein kann", so Mathias Huber. Julia Deusch ergänzt: "Das Theaterstück ist einfach so nahe an der Realität, dass es uns bei den Proben immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Wir hoffen, dass wir dies auch unseren Zuschauern so übermitteln können."

"Das Stück ist ländlich und einfach nah am Alltag. Genau solche Stücke machen immer wieder Spaß und so geht man gerne in die Proben und lernt die Texte auswendig", erklärt Martina Münzer.