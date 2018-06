Donaueschingen Eine kleine Auszeit vom Alltag

50 Jahre Landfrauen in Aasen: Die Ortsgruppe feierte das Ereignis am Samstag auf ganz ungewohnte Weise. Dabei kam das Format "Zeit für Dich – Frauen unter sich – eine kleine Auszeit vom Alltag" bestens an.

Donaueschingen-Aasen. Ab 15 Uhr war Betrieb in der Bürgerhalle. Zahlreiche ältere und jüngere Vereinsmitglieder aus Aasen und Landfrauen aus Donaueschingen, Heidenhofen, Neudingen, Pfohren und Riedböhringen ließen es sich an diesem Nachmittag hier einfach mal gut gehen.

An den Kaffeetischen im Foyer und draußen vor der Bürgerhalle genossen die Besucherinnen bei handgemachten Torten die Begegnung mit alten Bekannten. Und zwischendurch konnte man sich in der Bürgerhalle an unterschiedlichsten Ständen umsehen, sich informieren und den Nachmittag auf angenehme Weise verbringen.