Donaueschingen. Zwischen Samstag, 26. Mai, und Sonntagend 3. Juni, sind unbekannte Täter in eine Wohnung an der Hagelrainstraße eingebrochen. Der Zeitraum lässt sich nicht genauer eingrenzen, weil sich die Wohnungsinhaber im Urlaub befanden. In der Maisonette-Wohnung wurden die Einbrecher fündig und konnten einen hochwertigen Laptop erbeuten. Die Polizei Donaueschingen ermittelt wegen schweren Diebstahls und bittet unter der Nummer 0771/83 78 30 um sachdienliche Hinweise.