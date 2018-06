Donaueschingen. Das ist eine Nachricht, die der Kriminalstatistik 2017 zu widersprechen scheint: Am Montag sind zwischen 7 und 15.30 Uhr Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Alemannenstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich zunächst Zutritt in das Treppenhaus des Hauses und hebelten in der Folge im zweiten Obergeschoss eine Wohnungstüre auf. Sie suchten sämtliche Räume ab und durchwühlten Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Erbeuten konnten die Einbrecher mehrere Elektrogeräte, Kleidungsstücke und diverse Accessoires. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls und bittet unter der Nummer 0771/83 78 30 um sachdienliche Hinweise.