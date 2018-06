Donaueschingen Einblick in das Gedächtnis des Landkreises

Donaueschingen. "Staubige Keller oder historische Schatzkammern? – Die Arbeit des Kreisarchivars" heißt es beim nächsten Treffen der Kolpingfamilie Donaueschingen am Mittwoch, 6. Juni, ab 20 Uhr im Restaurant "Ochsen" in der Käferstraße. Als Referent des Abends ist Clemens Joos zu Gast, der seit 2016 Kreisarchivar im Schwarzwald-Baar-Kreis ist. Er gibt bei der Kolpingfamilie Einblicke in seine Tätigkeit als Leiter des Archives.