Donaueschingen Ein Zauber wohnt ihm inne...

Donaueschingen. Bereits vor der offiziellen Eröffnung am Freitagnachmittag tummelten sich zahlreiche Besucher in und um die Alte Hofbibliothek. Am Samstag und Sonntag wollte der Besucherstrom nicht abebben.

Als die Dämmerung einsetzte und die weihnachtlich geschmückten und illuminierten Stände die Alte Hofbibliothek samt des Außenbereichs in ein bezauberndes und glitzerndes Licht tauchten, kam die gewollte vorweihnachtliche Stimmung auf. Die Temperaturen spielten mit, bei Minusgraden war perfektes Punsch- und Glühweinwetter. Was die Organisatorinnen Bea Hoffmann-Heyden und Alexandra Meier zusammen mit ihrem Team da auf die Beine stellten, das verdient Respekt. "Wir kommen nicht nur zum Weihnachtswäldchen, sondern auch, um die Hofbibliothek in Augenschein zu nehmen", hörte man von vielen Gästen. Nicht nur der Außenbereich war gut frequentiert, das komplette Gebäude lockte mit Ständen, Musik und Aktivitäten. Das Ziel, die altehrwürdige Hofbibliothek der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, ging neuerlich voll auf.

Perfekt ins Bild passte auch die Außenbühne, auf der zahlreichen Gruppen ihre musikalischen Darbietungen vor großem Volk präsentieren konnten. Im Obergeschoss konnte man mit SPD-Gemeinderätin Martina Wiemer in die Märchenwelt abtauchen sowie im Nebenraum den beiden Künstlern beim Entstehen ihrer Kunstwerke zuschauen, die am Sonntag für einen guten Zweck versteigert wurden. Natürlich war auch das in der Hofbibliothek beheimatete Kinder- und Jugendkunstmuseum geöffnet, auch hier herrschte reger Zulauf. Schlussendlich durfte auch der Nikolaus mit Knecht Ruprecht nicht fehlen, der sich durch das Weihnachtswäldchen schlängelte, und den Kindern seine Aufwartung machte. Alles in allem eine runde Sache aus einem Mix aus Ambiente und Dekoration sowie Handwerk, Musik und Kulinarik – die beiden Geschäftsführerinnen, Bea Hoffmann-Heyden und Alexandra Meier schafften mit dem 2016 ins Leben gerufenen neuen Weihnachtsmarktkonzept abermals eine Plattform für über 15 Außen- und über 20 Innenstände in und vor der Hofbibliothek.