Donaueschingen Ein Wiedersehen mit dem alten Krankenhaus

Aus dem einstmals mehr als 200 Betten fassenden Krankenhaus sind 32 Wohnungen entstanden. In einer dieser Wohnungen wurde die frühere Kapelle integriert. Und diese Wohnung ließ zahlreiche Donaueschinger am Sonntag in das zuletzt als Lehrerakademie genutzte Gebäude pilgern.

Ein Stück Geschichte

Sie kamen dort auf die Welt, wurden in der Kapelle getauft, oder waren selbst einmal in der Klinik als Patient. Auch ehemalige Krankenhausangestellte waren dort anzutreffen.