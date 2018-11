Donaueschingen Ein vehementer Streiter für das alte Eschingen

Er hielt die Kutschen und Gespanne der Zunft in Bewegung

Die engen Kontakte zu den Rösser haltenden Bauern vor der Stadt brachten ihm in der Narrenzunft Frohsinn eine wichtige, wenn auch nie amtliche Funktion ein: Er hielt die Kutschen und Gespanne der Narrenzunft und den Brauereiwagen in Bewegung. Mehr als 30 Jahre war er im Hegering Donaueschingen aktiv. Bei den Jagdhornbläsern blies er das Parforcehorn. Mehr als zehn Jahre unterhielte er eine Jagd in Weiler. Die Mitgliedschaften in den Schützenvereinen in Aufen und Hüfingen beweisen, dass der Verstorbene mit der Schusswaffe gut umgehen konnte.

Von Berufs wegen konnte er natürlich exzellent mit Teig umgehen. Mit 14 Jahren ging er beim Vater Edwin in die Lehre. Noch vorvergangene Woche traf man den Geschäftsinhaber, der seinen Laden mit Angestellten betrieb, in der Backstube an. Danach stand ein Eingriff am Herzen in Bad Krozingen an. Bis zum vergangenen Samstag machte Gleichaufs Genesung schöne Fortschritte – bis das Schicksal anderer Meinung war.

Gleichauf hinterlässt seine Kinder Matthias und Sandra mit ihren Ehepartnern und fünf Enkelkindern. Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Freitag, 21. November, 11 Uhr, auf dem Stadtfriedhof Donaueschingen statt.