Donaueschingen Ein Neubaugebiet steht oben auf der Liste

Ferner ist die Neugestaltung des Parkplatzes an der Mehrzweckhalle inklusive Erneuerung der Beleuchtung vorgesehen. Auf dem Friedhof werden – wie bereits für 2018 vorgesehen – der Vorplatz der Friedhofskapelle überdacht, der Brunnen saniert und Baumgräber angelegt. Kostenintensive Brocken sind 2019 die Sanierung der Verbindungsstraße nach Fürstenberg, die Sanierung der Gnadentalstraße und die Fertigstellung des Gehwegs "Auf Löbern", deren Abschluss sich wegen der Glasfasererschließung verschob.

Stadt- und Ortschaftsrat Hermann Widmann schlug vor, in diesem Jahr einen Workshop zu organisieren, bei dem die Bürger Wünsche vorbringen und diskutieren können, wie sie sich Neudingen in Zukunft vorstellen.

Ortsvorsteher Münzer verabschiedete Verwaltungsfachkraft Hannelore Kehle zum 31. Januar in den Ruhestand Kehle übernahm im Rathaus während 29 Jahren diverse Schreibarbeiten, organisierte Termine und erledigte Büroarbeiten. Ihre Karriere begann sie noch auf der Schreibmaschine, heute ist sie mit der EDV vertraut. Blutspenderehrungen gab es für Manuel Gieray, Jürgen Keller, Christian Zeiser (je zehn Mal), Franz Zürcher (75) und Werner Hogg (100).

Die Stadtverwaltung stellte in den Budgetberatungen 300 000 Euro zu Gunsten der Sanierung der Gnadenkapelle in den Haushaltsplan 2019 ein. Oberbürgermeister Erik Pauly informierte über ein Gutachten, die die Bekämpfung des Hausschwammes als absolut notwendig erachtet, aber Entwarnung bezüglich einer sofortigen Durchführung der Maßnahme gibt. Ein Problem gibt es aus vertragsrechtlicher Sicht. Es bestehen Zweifel, dass die Stadt die Kosten für die Renovierung übernehmen muss. In den aktuellen Diskussionen mit der Kirche und unter den Juristen führten noch zu keinem Ergebnis. Nach momentaner Sachlage ist es laut Pauly möglich, dass die Gespräche noch Jahre dauern. Sofern die Zuständigkeit bei der Stadt liegt, wird umgehend mit der Sanierung begonnen.