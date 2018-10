Donaueschingen Ein mutiger Schritt vor 25 Jahren

Das Jubiläum war Anlass zum Rückblick. Pauly erinnert daran, "dass die Freiheitsliebe der Ungarn Anstoß für die Partnerschaft gab. Für diese völkerverbindende Kraft sind wir zutiefst dankbar, die echte Freundschaft zwischen Donaueschingen und Vác ist ein wertvolles Geschenk, aber auch eine Aufgabe, die immer aufgefrischt werden soll", sagt der OB. Vieles, was zu Beginn neu und gewöhnungsbedürftig gewesen sei, "ist inzwischen selbstverständlich".

Die Partnerschaft "über Grenzen hinweg, ist ein Gut für den Frieden, und dies vor allem in einer Zeit, in der Auseinandersetzungen zwischen Völkern wieder möglich geworden sind". OB Paulys Appell gilt dem Schüleraustausch. Vor allem junge Leute hätten über Jahre hinweg die Partnerschaft am Leben gehalten.

Alt-OB Bernhard Everke blickt zurück auf die Anfänge, als 1989 der Eiserne Vorhang fiel. DDR-Bürger konnten damals über Österreich in die Bundesrepublik kommen. "Das war für uns ein befreiendes Erlebnis" würdigt Everke die politischen Ereignisse in dessen Folge Martha Árvay als Lehrerin eine Fortbildung der Lehrerakademie Donaueschingen besuchte. Sie zog die Fäden für die Partnerschaft zwischen Vác und Donaueschingen.

Peter Györkös, Ungarns Botschafter in Berlin, erinnert an weit zurückliegende Zeiten, als viele Deutsche und vor allem Baden-Württemberger nach Ungarn aufbrachen und dort ein neues Leben fanden. "Sie sind Teil unserer Kultur geworden." Er sparte nicht die schwierige Phase in der gemeinsamen Geschichte aus, als eben viele Deutsche mit Gewalt aus Ungarn wieder vertrieben wurden.

Stadtrat Franz Wild darf als Moderator des Festaktes reichlich Lorbeeren einstreichen: Er hat locker und bisweilen witzig durch das Programm geführt und dabei die Balance zwischen Feierlichkeit und Schmunzeln gut gehalten.

Heike Föhrenbach hat für die Stadtverwaltung im Hintergrund eine Menge Arbeit geleistet und die Jubiläumsfeier ausgezeichnet vorbereitet und Dóra Varga-Mesterhazy aus Vác hat als Dolmetscherin eine Superleistung gebracht: Ohne sie wären die vielen Reden an den Besuchern aus beiden Städten ins Leere gegangen.

Für die gute hochwertige Musik sorgten Katalin Dónusz, Gesang. und Ágnes Csuka, Piano, mit ihren eindrucksvollen und geschliffenen Auftritten. Hinzu kommt das "Trio Balkanesco", drei ungarische Musiker aus Waiblingen. Sergej Batt (Akkordeon), Julia Amirova (Voline) und Andre Tati (Kontrabass) mit wunderbarer ungarischer Folklore. Und schließlich würdigte Stadträtin Karin Stocker-Werb, Vorstandsfrau der Deutsch Ungarischen Gesellschaft, die Arbeit des Freundeskreises, der seit 25 Jahren der Motor der Partnerschaft ist. Martina Wiemer, Sigi Held, Karin Stocker-Werb und Herbert Bayer kommentieren am Ende eine Präsentation und Bilderserie vom Besuch der Donaueschinger Delegation in Vác im Juli.