Donaueschingen Ein Künstler ganz persönlich

Donaueschingen. Der profilierte heimische Maler Emil Kiess lieferte beim jüngsten "Art and Talk" im Museum Art.Plus vor fast 60 Kunstinteressierten einen Beweis dafür, wie aufschlussreich und anregend diese Methode wirken kann.

Kenner wissen es zwar längst, aber Simone Jung, die Leiterin des Museums, betonte es in ihrer Einführung doch noch einmal: "Emil Kiess zählt seit den 1950er Jahren zu den herausragendsten Künstlern Baden-Württembergs." Und sie skizzierte seine beeindruckend selbstbestimmte Künstlerbiografie. 1930 in Trossingen geboren, wird Kiess bereits mit 16 Jahren Schüler des Rottweiler Malers Bernhard Wäschle. "Das Nötigste fehlte", sagt er und meint damit ordentliche Leinwand als Malgrund oder Farben, die es in der unmittelbaren Nachkriegszeit schlicht nicht zu kaufen gibt. Wäschle zeigt seinem jungen Adepten, aus was für Elementen Malfarben selbst hergestellt werden können, und der junge Mann entwickelt dabei ein ausgeprägtes Gefühl für das verwendete Material.

In den Jahren zwischen 1949 und 1953 findet Kiess zu seinem künstlerischen Weg: zunächst in der als Akademie-Ersatz dienenden Bernsteinschule im Wasserschloss Glatt bei Sulz, dann an der Kunstakademie in Stuttgart bei Willi Baumeister, der zu den bedeutendsten Künstlern der Moderne zählt. Schon ab seinem 25. Lebensjahr heimst Kiess begehrte deutsche und italienische Kunstpreise ein, 1960 kommt er in den Genuss eines Stipendiums für die Villa Massimo in Rom und hat es dann mit seinen 30 Jahren als Künstler bereits so weit gebracht, dass er selbstbewusst Professuren in Kassel und an der weltweit renommierten Städelschule in Frankfurt ablehnen kann. Simone Jung unterstreicht seine Unabhängigkeit und stellt einen Charakterzug besonders heraus: "Emil Kiess hat sich nicht einnehmen lassen."