Donaueschingen Ein Konzert, das tief beeindruckt und in Erinnerung bleibt

Wie aus dem Nichts setzt sie ein. Selbst die hellhörigen Besucher sehen die Klarinettistin in ihr Instrument blasen, noch bevor einer der dunklen Töne sich durch das Dunkel des Strawinsky-Saals verbreitet. Zunächst kaum zu orten, schwillt der vibratolose Ton in ein pressendes Forte, gedehnt an die Grenze des menschlichen Atems. Die seit langem in Hannover lebende Sharon Kam sagte im Künstlergespräch vor dem Konzert, das diese Töne sie an Gedenktage in ihrer Heimat Israel erinnern, an denen alle Sirenen im Land in Gang gesetzt werden, woraufhin Autos, Busse und Fußgänger stehenbleiben, um schweigend der gefallenen Soldaten und der Opfer des Holocaust zu gedenken.

Das Quartett "Auf das Ende der Zeiten" (Quatuor pour la fin du Temps) wurde von Olivier Messiaen 1941 in deutscher Kriegsgefangenschaft komponiert und uraufgeführt. Das mit "désolé", untröstlich, überschriebene Klarinettensolo markiert den emotionalen Tiefpunkt in dem mehr als 40 Minuten dauernden Werk. In der Schilderung des "Abgrundes der Vögel", die über der menschlichen Zeit kreisen, unterbricht Messiaen die sirenenartigen Töne durch den Vögeln abgelauschte Tonfolgen, die aber nichts Leichtes haben, sondern stets materiell und irdisch bleiben.

Erst später im Cellosolo keimt Hoffnung in aufwärtsstrebenden, flehenden Melodien, denen Tanja Tetzlaff eine überirdische Farbe verleiht. Das Vibrato setzt sie nicht zur dramatischen Zuspitzung einzelner Stellen ein, sondern hält es äußerst gleichmäßig durch, wodurch das Cello sphärisch und unkörperlich, fast wie ein Synthesizer klingt. Nach dem wilden "Tanz des Zorns" für alle vier Musiker endet das von der Offenbarung des Johannes inspirierte Werk in einem Lobgesang auf die Unsterblichkeit und die Liebe Jesu.