Donaueschingen Ein Kinderlachen reicht ihr als Lohn

Donaueschingen (jak). "Man kann sich nur verlieben, man kann es einfach nicht beschreiben", sagt die 20-jährige Neudingerin. Schon immer wollte sie auf die Philippinen. Eine Freundin, die sie seit der Grundschule kennt und selbst aus dem Land stammt, hat sie neugierig gemacht und früh ihre Begeisterung gesät.

Und so war schnell klar: Nach dem Abitur, das Madeleine Widmann 2016 am Technischen Gymnasium in Schwenningen gemacht hat, geht es in Richtung Philippinen. Doch es sollte kein Traumurlaub im Inselparadies werden. Als Volunteer ging es sechs Monate in ein Kinderdorf. "Es war gar nicht so leicht, etwas Entsprechendes zu finden, denn die meisten nehmen Volunteers nur für ein Jahr", blickt Widmann zurück.

Doch so lange wollte sie eigentlich gar nicht weg – letztendlich waren es dann aber doch achteinhalb Monate, weil sie die Kinder einfach nicht verlassen wollte und noch einmal ein paar Wochen hinten dran gehängt hat. "Es dauert, bis man zu den Kindern eine gute Beziehung aufbaut." Und als das geschehen war, wollte sie nicht einfach in den Flieger zurück nach Deutschland steigen. Nicht nur ist sielänger geblieben, am Montag fliegt sie bereits zum dritten Mal in den Inselstaat. "So geht es eigentlich den meisten Volunteers, die in dem Kinderdorf waren, sie machen noch einmal Urlaub dort." Wobei Urlaub nicht gleichbedeutend ist mit Strand, Party oder Entspannung. Urlaub bedeutet, im Kinderdorf helfen und mitarbeiten.