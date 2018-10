Donaueschingen Ein Hauch von Fantasie

Die ganze Gestik und Mimik der Künstlerin Christiana Soulou bei der Vernissage in den Fürstenberg Sammlungen verrieten Bescheidenheit und Zurückhaltung. So, als wäre ihr der Rummel um ihre Person an diesem Abend fast peinlich. Jedoch hat sie diese Bescheidenheit nicht nötig. Denn ihr Werk ist äußerst sehenswert.

Donaueschingen. "Hommage aux mères" ist die Herbstausstellung in den Fürstlich Fürstenbergischen Sammlungen im Gebäude am Karlsplatz in Donaueschingen betitelt. Es sei ein sehr persönlicher Titel verriet der fachliche Berater Moritz Wesseler, auf den sich die Künstlerin, das Erbprinzenpaar Christian und Jeannette zu Fürstenberg und er einigten.

Erscheinen die Kunstwerke der Stipendiaten von Fürstenberg Zeitgenössisch manchmal massiv, laut und Grenzen überschreitend, kommen die Zeichnungen und Aquarelle von Christiana Soulou leise, filigran und zerbrechlich daher. Von weitem hat man bei manchen den Eindruck, es hängt ein leerer Bilderrahmen an der Wand. Bei näherem Betrachten fallen einem viele Einzelheiten und Details auf, welche die Künstlerin mit viel Herzblut, Liebe und Geduld auf das Papier brachte. Manche Linien beginnen gut sichtbar und verlieren sich nach einigen Zentimetern im Weiß des Papiers, und doch kommt mit ein bisschen Fantasie des Betrachters eine Figur oder ein fabelhaftes Tierwesen zusammen.