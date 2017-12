Donaueschingen Ein Blick für den guten Zweck

Wer genau hinsieht, kann in den Nischen und Winkeln des Gebäudes allerhand Details und Feinheiten erkennen: In einem kleinen Backofen glimmt ein LED-Feuer, aus dem Hahn des Dorfbrunnens sprudelt echtes Wasser. Der Blick reicht jedoch noch tiefer, in die Zimmer und sogar durch Fenster in weitere Fenster, eigentlich hinter der Krippe. Dort finden sich gedeckte Tische mit Brot, Spaghetti und Weizenbier, eine kleine Küche mit Herd und Miniaturschneidemesser und ein winziges Schlafzimmer. Leva orientiert sich mit seinem Stil immer am Jahr 1800 und der jeweiligen Region. So zeigt sein Werk im Hexenweiher eine Szene aus dem Schwarzwald. So lautet übrigens auch der Name der Krippe. Nach dem Dreikönigstag soll die Arbeit schließlich versteigert oder verkauft werden. Der Erlös geht ebenfalls an die Pro-Kids-Stiftung.

Babyklappe: Im Franziskusheim in Schwenningen befindet sich die Klappe. 2012 wurde das erste Neugeborene abgegeben, 2013 das zweite. Beide landeten, nachdem Großalarm ausgelöst worden war, die Schwestern sowohl den Rettungsdienst alarmiert als auch das Baby erstversorgt hatten, bei Matthias Henschen auf der Kinderintensivstation im Schwarzwald-Baar-Klinikum.

Teenie-Mütter-WG: Dort können drei junge Mütter wohnen, die von einer Studentin der Berufsakademie jeweils drei Monate betreut werden. Eine festgelegte Wohndauer gibt es nicht. Natürlich können die Mädchen nicht ewig dort leben, aber auf jeden Fall so lange, bis sie auf eigenen Beinen stehen. In der WG sollen die Mädchen Kinderbetreuung, Kochen, gesunde Ernährung und viel mehr lernen.

Weihnachtswünsche: Kinder von benachteiligten Familien melden ihre Wünsche an, die ihnen von freiwilligen Helfern erfüllt werden.