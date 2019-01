Donaueschingen Ein Artusritter kehrt an seinen Platz zurück

Protagonist ist Wigalois, der am Hof von König Artus ausgebildet wird. Sein Vater ist der Ritter Gawein, selbst Mitglied der bekannten Tafelrunde. In mehreren Abenteuern stellt sich Wigalois verschiedenen Gefahren: So befreit er eine Dame aus der Gewalt zweier Riesen, kämpft gegen den roten Ritter, besiegt Drachen und zieht im Jenseits in die Schlacht gegen einen Usurpator.