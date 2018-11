Donaueschingen Eilantrag zum Baustopp abgewiesen

Donaueschingen-Wolterdingen (wur). Demnach hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim den Antrag auf einer einstweiligen Anordnung eines Klägers aus Wolterdingen abgelehnt. In dem Beschluss, der vom 21. November datiert und unanfechtbar ist, heißt es, der Antragsteller sei nicht antragsbefugt. Dies wird begründet.

Zum einen sei der Antragsteller nicht Eigentümer eines Grundstücks im Plangebiet, heißt es kurz. Eine gerechte Abwägung eigener Eigentumsbelange wäre dann möglich, wenn tatsächlich das Eigentum gefährdet wäre. Eine solche Verletzung gilt als ausgeschlossen. Es gebe auch keinen schutzwürdigen, städtebaulich relevanten Belang, von dem der Antragsteller mehr als geringfügig betroffen sei. Das gelte insbesondere für eine Verschärfung der Hochwassergefahr für das Grundstück des Antragstellers. Deutlich umfänglicher setzt sich das Gericht mit den Hochwassersorgen des Antragstellers auseinander. So sei die Dimensionierung des Hochwasserrückhaltebeckens richtig bemessen gewesen. An der Richtigkeit des Planfeststellungsverfahren zu zweifeln, gebe es keine Anhaltspunkte. Das Plangebiet werde deshalb als Retentionsfläche im Falle eines hundertjährlichen Hochwassers nicht benötigt. Das Gericht entspricht so der gegenteiligen Meinung der Stadt Donaueschingen als beklagte Partei.

Das Ergebnis wirft Schatten auf die anhängige Entscheidung eines Normenkontrollverfahrens. "Ein solcher rechtswirksamer Verwaltungsakt entfaltet Tatbestandswirkung, die einer inzidenten Prüfung seiner Rechtmäßigkeit auch im Normenkontrollverfahren entgegen­-steht", heißt es in der Begründung. Das gelte für das vorliegende Verfahren ebenso. Denn bei einem aussichtsreichen Normenkontrollantrag müsse ein Antragsteller geltend machen können, dass der durch die beanstandete Rechtsvorschrift oder deren Anwendung verletzt wird oder verletzt werden könnte.