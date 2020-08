Donaueschingen Edeka zeigt Interesse an Real-Filiale

Im Entscheidungsprozess über Fortführung, Schließung und Verkauf der Warenhaus-Kette Real scheint sich die Edeka-Gruppe am Standort Donaueschingen einzubringen. Demnach soll dort eine Marktkauf-Filiale einziehen. Die SB-Warenhäuser und großflächigen Verbrauchermärkte gehören zur Edeka-Gruppe. Die nächstgelegenen befinden sich in Konstanz und Friedrichshafen. In Villingen-Schwenningen war Marktkauf der Standortvorgänger von Modepark Röther.