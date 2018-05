Donaueschingen Drei Stipendiaten zu sehen

Donaueschingen. Ganz in der Linie der vergangenen Jahre wurde der Titel "Das verflixte 7. Jahr" in Anlehnung an den siebten Jahrgang des Projekts gewählt. Wie bereits in den vorhergehenden Jahren wurden auch 2017 mit Baga, Bosmans und Czudej Künstler ausgewählt, die trotz ihres jungen Alters bereits eine eigene herausragende künstlerische Sprache entwickelt haben und damit das Potenzial besitzen, zu einem nachhaltig wirkenden Bestandteil der internationalen Kunstszene zu werden, teilt das Erbprinzenpaar mit.

Fürstenberg Zeitgenössisch wurde 2011 von Christian und Jeannette zu Fürstenberg gegründet. Der Fokus liegt bei dem internationalen Projekt auf jungen, aufstrebenden Künstlern, die sich in den vergangenen Jahren durch neue Formensprachen und Konzepte hervorgetan haben und in diesem Zusammenhang in den internationalen Diskurs gerückt sind. Das Paar kauft auch selbst Werke der Stipendiaten an und baut sich so eine eigene Sammlung auf.

Aktuell wird dadurch die permanente Ausstellung von Fürstenberg Zeitgenössisch um Werke von Petrit Halilaj und dem Künstlerduo João Maria Gusmão & Pedro Paiva ergänzt. Diese drei waren 2012 Stipendiaten von Fürstenberg Zeitgenössisch. Neben einer finanziellen Förderung erhielten die Künstler Wohn- und Arbeitsräume auf Schloss Heiligenberg und hatten so die Möglichkeit, in diesem landschaftlich wie auch geschichtlich außergewöhnlichen Kontext, neue Anregungen für ihre Arbeit zu finden.