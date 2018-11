Donaueschingen Drei Gruppen machen Musik

Donaueschingen-Neudingen (aw). Zum Konzert mit drei Ensembles lädt die Musikkapelle Neudingen am Samstag, 10. November, in die Mehrzweckhalle ein. Ab 20 Uhr werden die Musiker gemeinsam mit den Rotaugen aus Villingen und den Wacker Stones aus Donaueschingen unter dem Motto "Let us enter­tain you" die Konzertbesucher begeistern.