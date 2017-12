Donaueschingen. Auch wenn der Nikolaus erst demnächst zu Besuch in die Häuser kommt, die ersten Geschenke gibt es schon jetzt, zumindest für drei Besitzer des Lions-Adventskalenders: Ein Gutschein der "Linde" geht an die Nummer 473, ein Parfümgutschein an die Nummer 1547 und ein Ricosta-Kinderschuh-Gutschein an die Nummer 1678.