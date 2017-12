Donaueschingen Draußen Baustelle, drinnen Alpen-Chic

Apropos Kompromisse: Im Zuge der Bauarbeiten sind auch die Arbeitsplätze einem steten Wandel unterworfen. Zahlreiche interne Abteilungen mussten auf das Nebengebäude, die Dependance, ausweichen. In ehemaligen Zimmern und Suiten findet man Rezeption, Sales- und Marketing-Abteilung, Direktion, Bankett, Reservierung sowie Personalabteilung. Und die Leitung des Spa-Teams, das künftig einen einzigartigen auf 5000 Quadratmeter ausgebauten Wellness- und Fitnessbereich bekommen soll, hat es sich übergangsweise im Büro des Golfsekretariats gemütlich gemacht.

Natürlich wurde die Gelegenheit genutzt, um Resturlaub abzubauen, erläutert Carolin Becker, PR und Communications Manager am Öschberghof, im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Außerdem habe man viele Mitarbeiter in andere Hotels, Partner des Vereins Fair Job Hotels, dem der Öschberghof-Geschäftsführer Alexander Aisenbrey vorsteht, vermittelt und sie gleichsam "behalten", indem ein Folgevertrag abgeschlossen wurde. "Eine Reservierungsmitarbeiterin war beispielsweise in der ›Traube Tonbach, einer unserer Köche im Fairmont Vier Jahreszeiten in Hamburg", erläutert Becker und freut sich: "Langsam aber sicher trudeln die Kolleginnen und Kollegen wieder bei uns ein". 214 Mitarbeiter sind trotz der Mega-Baustelle am Öschberghof tätig, bis Ende 2018 soll diese Zahl auf rund 320 Mitarbeiter ausgebaut werden.

Dass der Betrieb läuft, sei tatsächlich "nur mit größter Leidenschaft und Einsatz seitens der Mitarbeiter und viel Verständnis der Stammgäste möglich", räumt Becker ein. Denn klar ist: Stromausfälle, Wasserabstellungen, gekappte Leitungen, all das gehört auch bei der bestens organisierten Baustelle dazu. "Wir haben es jedoch geschafft, die Kommunikation mit unseren Gästen aufrecht zu erhalten, so dass diese immer direkt informiert und versorgt waren." Unterm Strich sei vor allem "ein großes Maß an Flexibilität gefragt". Eine Ausnahmesituation, die der Gast des Luxushotels auf der Baar zwar sieht, aber doch so wenig wie möglich zu spüren kommt.

Dreimal zwei Abendessen zu gewinnen

Dreimal zwei Abendessen im Chalet des Öschberghofs in Donaueschingen verlost der Schwarzwälder Bote unter allen Einsendern. Mit dem Stichwort "Chalet Öschberghof" können sich Teilnehmer bis Dienstag, 12. Dezember, an die Lokalredaktion des Schwarzwälder Boten wenden. Sie ist per Postkarte unter 78050 VS-Villingen, Benediktinerring 11, per Fax unter 07721/91 87 60 sowie per E-Mail unter redaktionvillingen@schwarzwaelder-bote.de zu erreichen. Bitte die eigene Anschrift, Telefonnummer und E-Mail nicht vergessen.