Donaueschingen Drahtwurm fällt über Kartoffeln her

Donaueschingen. Doch die wenigsten Verbraucher wissen, dass auch der Drahtwurm – die Larven von Schnellkäfern – zu den Knollenliebhabern zählt. Vor allem fünf Arten fressen sich mit Vorliebe durch die Erdäpfel der häufig angebauten Sorten Princess und Allians. War es lange Zeit relativ ruhig an der Drahtwurm-Front, sorgt sein Schädlingspotenzial im konventionellen und biologischen Anbau nun wieder für existenzbedrohende Zustände bei Landwirten. Woran das liegt, weiß Hans-Jürgen Meßmer, Leiter der Außenstelle Donaueschingen des Landwirtschaftlichen Technologiezentrums (LTZ) Augustenberg in Karlsruhe.

"Chemische Keulen wie Nexit sind seit langem passé und nur noch in Notfallsituationen verfügbar", erklärt der Forscher, der mit Leidenschaft und Herzblut aufopfernd für die Kartoffel streitet. Verschärfend hinzu kommt das vermehrte Auftreten von Drahtwurm-Arten, die feuchtwarmes Klima lieben. Deren Entwicklungszyklus vom Ei bis zum ausgewachsenen Käfer dauert statt fünf nur noch zwei Jahre. "Die Larven werden sehr schnell groß und richten schon in ihrem ersten Lebensjahr enorme Fraßschäden an den Früchten an. Dann eignet sich das Geerntete gerade mal als Schweinefutter oder Biomasse für Biogasanlagen", so Meßmer.

Auch die intensivere Begrünung der Äcker durch Zwischenfrüchte spielt dem Schädling in die Karten. Der natürliche Entwicklungsort für die Schnellkäfer ist nämlich Grünland, weshalb sich dort besonders viele Larven finden. Werden Kulturen auf umgebrochenem Grünland angelegt, ist in den Folgejahren mit besonders starken Schäden zu rechnen.