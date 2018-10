Donaueschingen "Dorffäger" feiern mit viel fetziger Blasmusik

Die Zuhörer im Probelokal waren begeistert, was sich so an konzertanter Blasmusik aus dem Gründungsansatz "Musik machen, Spaß haben, was unternehmen" in wenigen Proben entwickelt hatte.

Und es ging weiter. Die Blasmusiker verließen ihr "Nest". Schon im nächsten Jahr spielte das junge Ensemble beim Frühlingsfest wie auch beim Waldfest auf. Neben den Spaß trat zwischenzeitlich auch der Ehrgeiz.

Und heute? "Gut 60 bis 70 Stücke haben wir im Repertoire", sagt Müller. Am Stück gespielt, könnten die "Dorffäger" buchstäblich stundenlang unterhalten. Da liegt die Betonung auf "könnten". Denn "da macht der Ansatz nicht mit", bringt Müller die Lippen-Muskelkraft der Blasmusiker abwägend ins Spiel.