Donaueschingen Donaueschingen viele Gesichter gegeben

Denn auf den jungen Mann mit dem Lockenkopf wartete die erste große Aufgabe: Die Planungen für die 1100-Jahr-Feier, die 1989 stattfinden sollte, liefen an. "1100 Jahre heißt, dass alles neu sein muss", blickt Bunse zurück. Schließlich muss sich die Stadt ja herausgeputzt präsentieren, und man muss etwas zum Vorzeigen haben. "Sie haben, glaube ich, noch die Probezeit abgewartet und mir dann mitgeteilt, dass in fünf Jahren alles neu sein muss." Motiviert wollte Bunse sofort die Pläne umsetzen. Diese gab es allerdings noch gar nicht. Und so blieben ihm letztendlich vier Jahre, um über sich hinauszuwachsen.

Vier Jahre: Der Max-Rienkle-Platz das war noch nicht geplant, der Rathausplatz war noch nicht geplant und der Platz am Hanselbrunnen war noch nicht geplant. Für die Stadtbibliothek gab es zwar schon Pläne. Die sahen allerdings einen Kubus vor. Dieser sollte die neue Heimat für die Stadtbibliothek, die Musikschule und die Volksschule rein. Allerdings: Die Pläne waren zu teuer und wurden nicht umgesetzt. Doch manchmal ist Sparen auch nicht schlecht, denn der große Baukörper hätte wohl aus heutiger Sicht das Residenzviertel maßgeblich bestimmt. "Ich bin ganz froh, dass ich das dann so nicht bauen musste, sondern dass wir da was selber entwickeln konnten", blickt der Stadtbaumeister zurück. Auch die drei Plätze, die die Karlstraße säumen, stammen aus der Feder des Bauamtes. Auf die Frage, wen man denn mit den Planungen beauftragen sollte, bekam Bunse eine deutliche Antwort: Sie sind doch Stadtplaner, das können Sie doch.

Und so wurde geplant und gebaut: vom neuen Bürger- und Bildungszentrum die Karlstraße entlang bis hin zum Rathausplatz. Mit einem erfahrenen Tiefbauer – Horst Kunze – und einer guten Mannschaft schaffte es Bunse tatsächlich: zwei Jahre für die Planungen, zwei Jahre für den Bau. "Es war ein Kraftakt. Aber 1989 zur 1100-Jahrfeier waren wir wirklich fertig."

Und der Westfale, der so langsam zum Donaueschinger wurde, zeigt mit diesem Projekt auch erstmals seine Handschrift. Drei völlig unterschiedliche Plätze hatte er geschaffen. Der Max-Rieple-Platz als ruhiger Platz, auf dem man auch mal unbesorgt seine Kinder rennen lassen kann und sie mit dem Dreirad fahren können. Und man hat eines: Ruhe. Der Rathausplatz ohne große Gastronomie, dafür mit Bäumen, wo man auf einer Bank sitzen, die Beine strecken und auf den Musikantenbrunnen schauen kann. Und der Platz am Hanselbrunnen, der Treffpunkt, um zu sehen, und vor allem gesehen zu werden. Jeder Platz hat einen eigenen Charakter, und das ist genau das, was Heinz Bunse auch erreichen wollte – kein Einheitsbrei, sondern ganz verschiedene Bedürfnisse befriedigen. Es muss nicht jeder Platz belebt sein. Es muss nicht jeder Platz grün sein. Es muss nicht jeder Platz wie der andere aussehen.