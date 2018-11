Donaueschingen. Dominik Kuhn ist "Dodokay". Er gastiert am Samstag, 1. Dezember, 20 Uhr, in den Donauhallen in Donaueschingen. In seinem neuen Programm "Genau mein Ding". zeigt "Dodokay", dass der Schwabe auch über was anderes reden kann als über die Kehrwoche und führt die Zuschauer dabei in die Tiefen seiner eigenen Spaltung. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich.