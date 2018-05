Donaueschingen Dieb hinter Gittern

Donaueschingen (guy). Der 17-jährige Rollerdieb, der vor einigen Wochen in Hüfingen und Donaueschingen durch eine wilde Flucht vor der Polizei für Furore gesorgt hat, muss sich nun den Konsequenzen seines Handelns stellen. Wie die Staatsanwaltschaft Konstanz und das Polizeipräsidium Tuttlingen in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklären, sei der Jugendliche mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Beamten seien ihm nach intensiven Ermittlungen auf die Spur gekommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz habe das Amtsgericht Villingen Haftbefehl gegen den dringend Tatverdächtigen erlassen.