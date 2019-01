In den Tagen um den 6. Januar herum, sind die Sternsinger wieder im ganzen Land unterwegs. Die Aktion steht dieses Jahr unter dem Motto:"Segen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit!" In Wolterdingen sind 16 Kinder, darunter auch die Ministranten und Erstkommunikanten, in vier Gruppen unterwegs, und laufen in zwei Tagen etwa 500 Haushalte ab. Im großen Bild oben schreiben Corbinian, Jana, Malena und Ramona den Segen 20+C+M+B+19 nicht mehr mit Kreide über die Haustür von Elsa Vogler geschrieben, er wird geklebt. An der Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder, beteiligt sich auch Apoöonia Dagn (rechts oben). Auch Judith Schrenk (rechts unten) ist dabei. Gestern tmachte sich auch eine Gruppe auf, um die Wolterdinger Angelsportverein-Mitglieder im Fischerhüttle zu besuchen, was Vorsitzender Domenik Schmidt für sehr wichtig hält. Fotos: Reichart