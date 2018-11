Donaueschingen Die Weltgeschichte im Mikrokosmos

Doch auch sonst waren diese Berichte eine Quelle, wie die Menschen damals gelebt und gedacht haben. Vor dem Krieg wird noch ausführlich berichtet, dass der Kaiser zu Besuch war und die Schüler ihm zuwinkten, dass ein Lehrer einen fürstlichen Orden erhalten hat oder dass der damalige Fürst Max Egon der Schule aus den fürstlichen Sammlungen Physikgeräte gestiftet hat, die sich übrigens heute noch teilweise im Besitz der Schule befinden. Alles zeigt ganz deutlich: Wir sind mitten im Kaiserreich.

Doch schon einige Berichte später wird deutlich, dass sich die Zeiten geändert haben. Immer weniger Schüler machen das Abitur, immer mehr Schüler sterben den "Heldentod". Bis 1918 waren es 18 Schüler: eine enorme Zahl im Bezug auf die damalige Größe der Schule. "Es waren quasi ein bis zwei Abi-Jahrgänge", erklärt der heutige Schulleiter. Und es wird von "bedeutsamen Taten" des Heers geschrieben. Wobei jetzt wesentlich weniger geschrieben wird, denn schließlich hat man ganz andere Sorgen an dem Gymnasium, das sich in einer Gesellschaft mitten im Krieg befindet. Der Unterricht kann trotz Kohlemangel aufrechterhalten werden – weil er nachmittags auf die Südseite des Gebäudes an der Schulstraße verlegt wurde, wo das Gymnasium einst zu finden war. Knapp war vieles, doch warum verschweigen die Berichte. Der schlechte gesundheitliche Zustand der Schüler ist beispielsweise nicht auf die Entbehrungen des Krieges zurückzuführen, sondern auf die "allgemeinen Zustände".

Und nachdem der Krieg verloren war? Auch das wird so nicht geschrieben. Es wird zwar die Reichsgründungsfeier erwähnt, über alles andere geht der damalige Schulleiter hinweg. Neue Lehrer aus dem Elsass und Posen müssen integriert werden, dass diese aber aus verlorenen Gebieten stammen, wird nicht erwähnt.

Einer dieser Lehrer war übrigens Andreas Hund, der die Schulgeschichte von 1778 bis 1928 in einer großen Chronik zusammengefasst hat, die seither immer wieder ergänzt wird. Er hat ebenso einen Grundstein für die Recherchearbeiten der Schüler gelegt, wie Wolfgang Hilpert, ehemaliger Lehrer und Vorsitzender des Baarvereins, der das Schularchiv zu dem gemacht hat, was es heute ist. Immer noch kommen neue Werke hinzu. Zum Teil aus der ganzen Welt, so hat Mosbacher beispielsweise im Archiv der Universität von Berkeley einen Schulleiter-Bericht gefunden. Wie kommt's? Donaueschinger, die ausgewandert sind und die Erinnerungen an die Heimat mitgenommen haben.

Für den Schulleiter keine einfache Zeit, denn zwischen dem Kriegsende und dem Versailler Vertrag lag gut ein Jahr. Eine Zeit, in der vieles unklar war, aber der Staat und auch die Schule irgendwie funktionieren mussten – ohne Kohlen oder Lehrbücher. Zum Abiturjahrgang 1959/51 ist überliefert, wie toll die Schüler es fanden, 1945/46 wieder zur Schule gehen zu können, und wie stolz sie darauf waren. Mit der Weimarer Republik zog auch mehr Demokratie an der Schule ein. Die ersten Elternvertreter wurden gewählt und auch eine Schülerversammlung fand statt. Klassensprecher wählen? Was heutzutage selbstverständlich ist, wurde damals aber noch abgelehnt, weil sich "so etwas einfach nicht gehört".

Doch warum ist Geschichte eigentlich so wichtig? Vor allem am Fürstenberg-Gymnasium, das sich in der Vergangenheit mehr durch besondere Leistungen im naturwissenschaftlichen und sprachlichen Bereich hervorgetan hat? "Es ist uns wichtig, unsere Schüler auch im gesellschaftspolitischen Bereich zu stärken", erklärt Mosbacher. Denn es sei nicht nur wichtig, tolle Ingenieure hervorzubringen und tolle Leistungen in den Fremdsprachen zu erbringen. Die Erwachsenen von morgen müssten auch wissen, wo sie herkommen, wie die Gesellschaft und die Welt funktioniert. Auch das gehöre zum Rüstzeug dazu, das für das 21. Jahrhundert an einem allgemeinbildenden Gymnasium vermittelt werden müsse.

Mit dem Ende des Ersten Weltkrieges änderte sich auch in Donauschingen viel. Am kommenden Wochenende wird unter dem Titel "EinBlick in die Vergangenheit" ein Blick 100 Jahre zurück geworfen. Los geht es am Samstag, 17. November, in der Aula des Fürstenberg-Gymnasiums. Dort wird Volkhard Huth, Verfasser der Donaueschinger Stadtchronik, um 15 Uhr einen Vortrag zum Thema "Umbrüche in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg" geben. Um 16 Uhr wird die Ausstellung "EinBlick 1918" eröffnet. Die Ausstellung hat auch einen digitalen Teil, den jeder, der sein Smartphone oder Tablet mitbringt, nutzen kann, denn die Schule öffnet auch extra ihr W-Lan. Am Sonntag, 18. November, bietet Stadtführerin Martina Wiemer einen einmaligen Termin an: Um 10 Uhr startet am blauen Rathaus die Führung "Krieg-Revolution-Demokratie", die bedeutende Punkt der damaligen Zeit aufsucht. Außerdem wird die Stadtbücherei Donaueschingen im November eine Buchauswahl zum Thema "Erster Weltkrieg" ausstellen.