Wer liest am besten? Am Nikolaustag traten die acht Klassensieger des Vorlesewettbewerbs der Jahrgangsstufe 6 am Fürstenberg-Gymnasium Donaueschingen zum Schulentscheid an und überraschten mit sehr unterschiedlichen Texten, die eine breite Stimmungspalette abdeckten. Im Anschluss stellten die Wettbewerbsteilnehmer ihr Können auch noch an einem unbekannten Text unter Beweis. Als Gewinnerin des Schulentscheids konnte sich Amelie Schmidt (6a) durchsetzen, gefolgt von Luca Meyer (6d, Mitte) auf dem zweiten und Jan Schwab (6c) auf dem dritten Platz. Auf Amelie Schmidt wartet die nächste Etappe. .Sie wird nun Gelegenheit erhalten, sich beim Regionalentscheid mit anderen Schulsiegern zu messen. Foto: Andelfinger