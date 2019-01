Donaueschingen Die Stadt trauert um ihre Fürstin

Drei Söhnen und drei Töchtern hat Fürstin Paula das Leben geschenkt, Prinzessin Amelie (gestorben am 26. Oktober 2014), Prinzessin Antoinette, Fürst Heinrich, Prinz Karl-Friedrich, Prinz und Landgraf Johannes und Prinzessin Anna-Lucia. Sie konnte sich ebenso über elf Enkel und acht Urenkel freuen. Erst vor wenigen Wochen, am 22. November des vergangenen Jahres, war sie zum achten Mal Urgroßmutter geworden, als Erbprinz Christian und Erbprinzessin Jeannette mit Prinz Tristan ihr drittes Kind bekamen.

Für den Familienmenschen Paula, die in Donaueschingen auch als Mutter des Fürstenhauses betrachtet wird, war es natürlich ein Grund zur großen Freude, dass ihre Familie um ein weiteres Mitglied angewachsen ist.

Menschen, die Paula zu Fürstenberg näher kennenlernen durften, fühlten sich sofort einbezogen in eine Atmosphäre von Vertrauen, großer Güte und menschlicher Wärme. Die Fürstin engagierte sich aus innerster Überzeugung auf karitativem Gebiet. In der unmittelbaren Nachkriegszeit hatte sie eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester im Säuglings- und Kinderkrankenhaus Ravensburg gemacht und als Krankenschwester gearbeitet. Sie war lange Jahre Mitglied im Vorstand des Altenheimes "St. Michael" in Donaueschingen und des Altenheimes in Hüfingen. Das Altenheim St. Michael erhielt nicht zuletzt aufgrund ihrer Fürsprache den heutigen bevorzugten Platz am Rande des Fürstlich Fürstenbergischen Parks.

Der Glaube war in ihr tief verwurzelt: Der sonntägliche Besuch der Messe gehörte einfach dazu und so mancher Ministrant spickelte während des Gottesdienstes hinauf zum Auditorium, in der Hoffnung, einen Blick auf die Fürstin werfen zu können.

Fürstin Paula war ein gläubiger und auf sozialem und kirchlichen Gebiet sehr engagierter Mensch. Katholiken erinnern sich zum Beispiel gern und anerkennend an ihre förderliche Begleitung von Marienwallfahrten. Als Ehrendame des Malteser Ritterordens nahm sie an vielen Wallfahrten nach Lourdes teil, im Einsatz für kranke und behinderte Menschen.

Bis ins hohe Alter blieb sie ihren Grundsätzen treu. So wollte sie beispielsweise zu ihrem 90. Geburtstag keine Geschenke, sondern Spenden zugunsten der Priesterausbildung am seit fast 900 Jahre bestehenden Zisterzienserkloster Heiligenkreuz im österreichischen Wienerwald.

Am 22. Mai 2016 konnte Fürstin Paula das Fest ihres 90. Geburtstages mit einem Gottesdienst in der Stadtkirche St. Johann und einem Empfang im Schloss Donaueschingen feiern. Damals haben sie viele Donaueschinger zum letzten Mal in der Öffentlichkeit gesehen.

In den letzten Jahren hat Fürstin Paula aufgrund der Gebrechlichkeit des Alters sehr zurückgezogen im Salzmannhaus gelebt. Hier ist sie am 6. Januar friedlich entschlafen.

Für alle, die zusammen mit der Familie Fürstenberg trauern möchten, findet am Donnerstag, 10. Januar, um 18 Uhr, in der Stadtkirche St. Johann in Donaueschingen eine Rosenkranzandacht statt. Das Requiem ist am Freitag, um 12 Uhr, ebenfalls in St. Johann.