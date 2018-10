Donaueschingen Die Reihe Trost macht Station

In der täglichen Arbeit mit Ängsten befasst

Krankheitsbedingt musste Kirchenrätin Sabine Kast-Streib vom Zentrum für Seelsorge der badischen Landeskirche in Heidelberg, kurzfristig absagen. Stattdessen gestaltete Pfarrer Jörg Makarinus-Heuß, als Klinikseelsorger am Krankenhaus Donaueschingen täglich ganz real befasst mit Ängsten und Trost aus dem Glauben, den Gemeindegottesdienst.

Um eine derzeit laufende Ausstellung zum Thema "Trost" in der evangelischen Johanneskirche in Villingen ist eine ganze Veranstaltungsreihe gewachsen. Ausgangspunkt und Antriebskraft zu dem Programm lag bei den evangelischen Klinikseelsorgern am Schwarzwald-Baar-Klinikum in Villingen und Donaueschingen, Pfarrerin Elke Schott und Pfarrer Jörg Makarinus-Heuß.