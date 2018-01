Donaueschingen Die leidenschaftliche Visagistin als Allrounder in Sachen Schönheit

Die Parfümerie Butta hat mich zu einem Allrounder ausgebildet. Neben dem Schminken, zu dem auch das Verteilen von Ratschlägen, bezüglich Hautproblemen oder ähnlichem gehört, muss man zusätzlich Wissen über alle angebotenen Produkte besitzen, beziehungsweise sich den Sachverstand über Inhaltsstoffe und Anwendung eigenständig aneignen. Damit das Wissen stets beibehalten wird, prüft die Parfümerie regelmäßig die Kompetenzen. Neben den Produktprüfungen ist es auch wichtig, bestens über die Kosmetikhersteller und deren Besonderheiten Bescheid zu wissen, dafür bekommt man Bücher und ganze Ordner mit Fakten, die man beherrschen sollte. So wird dann auch die eigene Ambition schnell erkannt. Zusätzlich besucht man eine Kosmetikschule oder absolviert Schulungen. Bei mir war es letzteres. Bei einem Besuch bei L’Oréal, dem Weltmarktführer im Kosmetikbereich in Düsseldorf, wurde ich von Ronald Bauer, dem National Make-Up Artist der Kosmetikmarke Lancôme geschult. Anschließend erhielt man nach Bestehen der Prüfungen in verschiedenen Themenbereichen Diplome in Visa Basic und Visa Fashion/Art Couture. Zu den externen Schulungen kamen viele interne Schulungen von diversen Unternehmen wie Dior, Sensai oder Shiseido. Die Ausbildung zur Visagistin ist mit viel Wissen verknüpft und man ist nicht nur das Mädchen, das sich und andere gerne hübsch macht. Noch dazu übernimmt man oftmals Teile der Arbeit einer Kosmetikerin oder einer Friseurin.

Du nennst Deine Nebentätigkeit ein Hobby und möchtest auf keinen Fall die Leidenschaft hierfür verlieren. Was genau liebst du an deiner Arbeit? Was überzeugt dich?

Durch die Arbeit als Visagistin lerne ich viele neue und unterschiedliche Menschen kennen. Ich bekomme ein Gefühl für die verschiedenen Persönlichkeiten, das bringt mich persönlich weiter. Außerdem bin ich dadurch viel unterwegs, lerne schöne Städte kennen und hinterlasse dort auch einen Namen. Der Visa-Job zeigt mir gegenüber des Bürojobs eine konträre Welt. Beide Jobs machen mich aber sehr glücklich und ich würde auf keinen verzichten wollen.