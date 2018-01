Donaueschingen Die Landjugend findet ein Zuhause

Dies freut natürlich Landjugend-Sprecher Andreas Müller. Er versicherte auch, dass es keinen neuen Jugendtreff "mit großen sinnlosen Besäufnissen" geben werde.

Donaueschingens DRK-Vorsitzender Thomas Gähme freute sich ebenfalls, der Landjugend unter die Arme greifen zu können. Und Ortschef Reinhard Müller bat beide Seiten, künftig sorgsam mit der Einrichtung umzugehen.

Dass es beim Roten Kreuz Wolterdingen/Hubertshofen eine Änderung geben wird, war abzusehen, was auch mit der Rettungsdienst-Reformierung zu tun hat. Sie stellt immer höhere Anforderungen in der Ausbildung. In einer internen Zusammenkunft 2015 entschied man sich dann, die Tätigkeit auf die Blutspendetermine, die Hilfstransporte und die Sozialarbeit zu beschränken.