Donaueschingen Die Heimat als Multimediashow

Donaueschingen (jak). Am Samstag, 13. April 2019, werden in den Donauhallen erstmalig die Donaueschinger Stadtgeschichten präsentiert. Die Produktion hat bereits begonnen, Jörger sucht Geschichten, interviewt Donaueschinger und ist viel in der Stadt unterwegs.

Denn für die Show braucht es viel Material: Videos, Bilder, aber auch Liveauftritte sollen den Abend zu einem umfassenden Erlebnis machen, das unter einem Motto steht: die Liebe zur Heimat. Dabei will Rainer Jörger vor allem eines: die Besucher überraschen und ihnen Geschichten aus ihrer Stadt präsentieren, die so vielleicht noch gar nicht kannten. "Das größte Kompliment für mich ist, wenn nach der Show jemand zu mir kommt und sagt, dass er noch nicht wusste, dass es das in seiner Stadt gibt", sagt Jörger.

Im Amt für Tourismus und Marketing rannte Jörger mit seinem Vorschlag offene Türen ein: "Das ist eine ganz tolle Geschichte für die Stadt", sagt Amtsleiter Andreas Haller, der schon ganz gespannt ist, was rauskommt, wenn jemand von auswärts die Stadt "mit ganz anderen Augen betrachte", als diejenigen, die in ihr leben. Und einen positiven Nebeneffekt hat Haller auch schon ausgemacht: "Wir bekommen gleichzeitig einen Imagefilm." Er selbst hat sich das Format schon in Radolfzell angeschaut und war begeistert, welche Bandbreite das Programm bietet. "Es ist extrem vielfältig, was da auf die Bühne gebracht wird – mal lustig, mal ernst." Er sei überzeugt, dass das Format auch in Donaueschingen ein Erfolg werde. "Es ist schließlich ein tolles Projekt für die Bürger."