Donaueschingen Die Gartenparzelle als harmonisches System

Es lohnt sich dennoch, seinen Rat zu suchen: Unter seinen Himbeersträuchern hat er Heu als Mulch ausgelegt. In einem anderen Garten versucht es jemand mit Rindenmulch. Bausch warnt: "Da wird Stickstoff entzogen, es entsteht Gerbsäure. In ein paar Wochen werden die Himbeeren zurückgehen. Das sind jedoch Neugärtner, sie lernen noch." Damit muss sich ein Fachberater auskennen. Er muss wissen, was angepflanzt werden darf: Nichts darf vier Meter übersteigen, Nadelhölzer sind nicht erlaubt, außer die Eibe. Warum? "Die kann als einzige zurückgeschnitten werden", erklärt er.

Strenge Regelungen

Wie die Fläche der Parzelle genutzt wird, ist streng geregelt: 17 Prozent für Gemüse, ein Teil für Obst, etwa ein Drittel für die Freizeit. Wer nur eine Fläche zum Grillen sucht, ist hier verkehrt. Verpflichtend ist es auch, einen Komposthaufen zu haben. Dahinter steckt ein Harmonie-Verständnis, dass sich durch das ganze Konzept zu ziehen scheint: "Im Garten gibt es keinen Abfall. Alles was genommen wird, kommt wieder zurück", so Bausch. Hilfsmittel, die gebraucht werden, entstehen hier: Aus Beinwell wird Jauche als Pflanzenhilfsmittel hergestellt, Bienenfreund holt zwischen Himbeeren die Nährstoffe aus dem tieferen Boden nach oben, eingelegte Baldrian-Blüten helfen gegen Mehltau.

Zum Garten gehören nicht nur die Pflanzen, sondern auch Kleinstlebewesen, Vögel, Eichhörnchen. Dafür hat Bausch Futterstellen und pflanzt passend: "Holunder zieht Insekten an, ist daher sehr gut für Vögel, die sich darüber freuen", so Bausch, der sich auch um die Kooperation mit der Erich-Kästner-Schule kümmert. Die hat einen Bereich zu Unterrichtszwecken. Dort gibt es Schüler-Beete, einen Kräutergarten, Bienenkästen. Wenn Natur im Alltag verschwindet, muss sie gezeigt werden.

Fachberater helfen mit ihrem Wissen den Hobby-Gärtnern in den Anlagen weiter. Sie benötigen Wissen in Obst- und Gemüsebau, Zierstauden, Rasen, Rosen und Ziergehölzen. Dazu kommen Themen wie Bodenkunde, Düngung, Botanik, Pflanzenphysiologie sowie Pflanzenstärkung und -schutz. Die Berater sind zudem in ein Informationsnetz der jeweiligen Bezirksgruppe und des Landesverbandes der Gartenfreunde in Stuttgart eingebunden.